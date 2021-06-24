Обязательную вакцинацию в Москве распространили на сферу доставки

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сотрудники служб доставки в Москве должны будут привиться от коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"Дополнить подпункт 1.1 пункта 1 постановления главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15 июня 2021 г. №1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" абзацем следующего содержания: - доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской", - говорится в документе.

Москва находится на первом месте среди регионов России по числу заболевших коронавирусом. Главный санитарный врач столицы Елена Андреева ранее обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций.

Сделать прививку от COVID-19 бесплатно по предварительной записи можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник или без записи в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва".