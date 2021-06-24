Патрушев: Россия не будет использовать свою вакцину от коронавируса в политических целях

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россия, в отличие от стран Запада, никогда не будет использовать свою вакцину от коронавируса в политических целях. Об этом заявил в четверг секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на IX Московской конференции по международной безопасности.

"Россия никогда не будет использовать вакцину в политических целях, как это, к сожалению, делают отдельные западные страны", - сказал он.

Секретарь СБ РФ подчеркнул, что Россия и в дальнейшем продолжит оказывать гуманитарную поддержку иностранных государств вне зависимости от их географического положения, размеров или политического влияния. "Для нас есть еще один безусловный приоритет - здоровье и жизнь человека, вне зависимости от его цвета кожи, религиозных или политических взглядов. Все жизни имеют значение. All lives matter", - заявил он.

Международное сотрудничество в борьбе с COVID-19

Россия сохраняет открытость и готовность к международному сотрудничеству в борьбе с распространением коронавируса, заявил Патрушев.

"В вопросах противодействия коронавирусной инфекции Россия сохраняет открытость и готовность к международному сотрудничеству во благо всего человечества", - сказал он.

Патрушев призвал не забывать о том, что в современном мире возникают риски, ранее казавшиеся достоянием научной фантастики. По его словам, неготовность отказаться от привычных шаблонов и начать мыслить нестандартно может очень дорого обойтись человечеству.

Ярким примером, отметил секретарь Совбеза России, стала пандемия коронавируса, которая привела не только к значительной нагрузке на мировое здравоохранение, но и оказала негативное влияние не повседневную жизнь людей, экономическую и социальную ситуацию, военно-политическую обстановку в мире.

При этом Патрушев напомнил, что РФ оказала помощь ряду стран в борьбе с пандемией, предоставив медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.

Возрождение биологического оружия

Возрождение биологического оружия в мире уже началось, отметил Патрушев.

"Отмечаются явные признаки того, что опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях. По сути, мы наблюдаем процесс возрождения биологического оружия", - заявил он.

По словам Патрушева, проблематика биологической безопасности не ограничивается борьбой с коронавирусом. Есть и другие эпидемические угрозы. "В данном контексте мировому сообществу необходимо обратить внимание на совпадение мест возникновения вспышек опасных заболеваний с расположением зарубежных биологических лабораторий отдельных стран. Их деятельность строго засекречена и ведет к утрате суверенитета в сфере биобезопасности теми государствами, на территории которых эти объекты находятся", - заявил Патрушев.