Минобрнауки объявило о запуске программы по поддержке вузов "Приоритет-2030"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Минобрнауки РФ запустило программу государственной поддержки университетов "Приоритет-2030", которая направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий, сообщается в Telegram-канале министерства в четверг.

"В Год науки и технологий министр науки и высшего образования Валерий Фальков дал старт крупнейшей в истории России программе государственной поддержки российских университетов "Приоритет 2030", - говорится в сообщении.

Правительство России в начале этого года одобрило проведение в 2021-2030 годах программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", которая направлена на поддержку вузов. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 и 2025-2030 годы. Ожидается, что в программе примут участие не менее 100 университетов, которые ежегодно смогут рассчитывать на базовый грант не менее чем в 100 млн руб. и спецгрант, размер которого устанавливает специальная комиссия.

Цель программы - сформировать широкую группу вузов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Такие университеты будут вырабатывать и распространять по всей системе высшего образования лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности, поднимут привлекательность жизни и работы в регионах России, в том числе для иностранных студентов и зарубежных ученых, позволят сформировать у выпускников российских университетов навыки и умения, необходимые для их успеха на современном рынке труда и в будущем в условиях стремительного научно-технологического прогресса.

Новая программа пришла на смену в том числе проекту по повышению глобальной конкурентоспособности вузов "5-100", срок действия которого завершился в 2020 году.