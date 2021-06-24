Индийский специалист считает преувеличенными опасения по поводу штамма "Дельта плюс"

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июня. /ТАСС/. Индийский специалист по вирусным заболеваниям, директор Института геномики и интегративной биологии Анураг Агарвал считает преувеличенными опасения по поводу того, что новый вариант штамма коронавируса "Дельта плюс" может вызвать в Индии третью волну заболеваемости.

"На данный момент нет никаких доказательств того, что "Дельта плюс" имеет хоть какое-то отношение к возможному появлению третьей волны", - сказал Агарвал в четверг в эфире телеканала NDTV.

Он отметил, что руководимый им институт секвенировал более 3 500 образцов коронавируса, взятых с апреля по май в наиболее пострадавшем от инфекции штате Махараштра. "Мы видим, что их (заражений штаммом "Дельта плюс") достаточно много. Но они составляют менее одного процента", - отметил эксперт, добавив, что в настоящее время "все выглядит стабильно".

При этом Агарвал добавил, что все варианты штамма "Дельта" могут быть опасны, и призвал соблюдать осторожность и меры по борьбе с распространением инфекции.

В среду телеканал NDTV со ссылкой на медицинские источники сообщил, что число заразившихся в Индии новым вариантом штамма коронавируса "Дельта плюс" составляет порядка 40.

Версия коронавируса, получившая официальное название "Дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским штаммом. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "Дельта плюс" считается еще более заразным.