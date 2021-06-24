Умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Робак

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о смерти 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны, участника освобождения Крыма, штурма Сапун-горы в Севастополе Ивана Робака.

"Это невосполнимая потеря для всех нас. Иван Иванович защищал Родину от врага, проявил мужество, героизм и воинскую доблесть. Его боевые заслуги отмечены высокими наградами, среди которых - два ордена Славы, орден Отечественной войны, медаль "За победу над Германией", - написал Аксенов на своей странице в Instagram.

После войны Иван Робак внес большой вклад в развитие Крыма, участвовал в строительстве значимых объектов, много сделал для воспитания подрастающих поколений в духе патриотизма и любви к Родине, для сохранения исторической памяти, добавил глава Крыма.

"Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Ивана Ивановича, разделяю общее горе. Низкий поклон и вечная память герою", - написал также Аксенов.