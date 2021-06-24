Попова сообщила об увеличении темпов вакцинации от коронавируса в регионах

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Интенсивность вакцинации от коронавируса в России сегодня приобретает четкие и прогрессирующие формы, спрос в регионах увеличивается от пяти до 10 раз. Такие темпы вскоре позволят достигнуть коллективного иммунитета у взрослого населения, сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день интенсивность вакцинной кампании приобретает очень четкие и прогрессирующие формы по количеству, в субъектах увеличивается потребность в вакцинации и заявки наших граждан от 5 до 10 раз. Мы уверены, что это даст нам возможность в скором времени обеспечить популяционный поствакцинальный иммунитет, к которому мы стремимся", - сказала она на III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

Согласно данным к выступлению Поповой, по состоянию на 18 июня вакциной от коронавируса привиты более 20 млн граждан России.

Объемы тестирования

Кроме того, глава Роспотребнадзора отметила рост популярности использования портала госуслуг для получения результатов тестов на коронавирус. Так, уже 4 млн тестов были переданы гражданам через этот портал. По словам Поповой объемы тестирования на коронавирус в России позволяют реально оценивать эпидситуацию в стране.

"Сегодня в РФ огромное количество тест-систем, которые позволяют тестировать до 300 человек на 100 тыс. населения в сутки, и это значит, что мы реально оцениваем эпидситуацию в стране", - заключила она, добавив, что такого масштабного ПЦР-тестирования еще никогда не было.

Попова также отметила важность разработки быстрых тестов, способных давать результат за час. "Мы работаем не только над быстрым созданием тестов, но и над созданием быстрых тестов. Мы должны сократить время тестирования до 60 минут", - подчеркнула она.

Алгоритм в регионах

Все регионы России выработали четкий алгоритм действий с учетом текущей эпидемиологической ситуации по коронавирусу, добавила глава Роспотребнадзора.

"Все регионы нашей страны на сегодняшний день имеют четкий алгоритм действий, алгоритм управления ситуацией, организации ограничительных мероприятий с учетом эпидемиологической ситуации", - сказала она.