Бурятия запросила у Минздрава РФ 20 анестезиологов и инфекционистов из-за нехватки медиков

УЛАН-УДЭ, 24 июня. /ТАСС/. Власти Бурятии запросили у Минздрава РФ 20 врачей - анестезиологов и инфекционистов - из-за нехватки медиков в условиях сложной эпидобстановки, связанной с ростом количества заболевших COVID-19. Об этом сообщила журналистам в четверг министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

"Много наших врачей работают в ковидных госпиталях. Мы обратились в Минздрав РФ по привлечению специалистов. Мы запросили 12 анестезиологов-реаниматологов и 8 инфекционистов", - сообщила Лудупова.

В Бурятии сохраняется сложная эпидобстановка, медики разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID-19. В настоящее время перепрофилировано около 3 тыс. коек. В так называемое ковидные госпитали - медучреждения, переоборудованные полностью под больных с COVID-19, мобилизованы 2,5 тыс. медработников, в том числе из первичного звена здравоохранения, стоматологических клиник. Привлечены медики из частных медучреждений, ранее несколько врачей и медсестер приехали в Улан-Удэ из Калмыкии.

Кроме того, помощь оказывают студенты-медики Мединститута Бурятского госуниверситета: 162 старшекурсника вуза заменили врачей в поликлиниках, в службе скорой медпомощи.