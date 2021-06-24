Рестораны в гостиницах Москвы смогут работать без ограничений только для постояльцев

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Столовые на предприятиях и в учебных заведениях Москвы, а также рестораны, кафе и бары в гостиницах и хостелах на территории столицы могут не переходить в "бесковидный" режим, если не будут открыты для посторонних. Об этом сообщается в опубликованном в четверг на официальном портале мэра и правительства Москвы указе.

"Установить, что с 28 июня 2021 года допускается посещение без предъявления QR-кода помещений предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения, гражданами, проживающими в этих объектах размещения, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не проживающих в них; помещений предприятий, оказывающих услуги общественного питания (в том числе столовых, буфетов, кафе) для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не являющихся работниками, обучающимися", - значится в документе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, согласно которому с 28 июня посещать места общественного питания смогут только привившиеся, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

Сотрудники заведений будут проверять QR-коды на входе, сверяя данные с паспортом. Чтобы получить QR-код для посещения ресторанов необходим отрицательный ПЦР-тест, сданный только в столичной клинике.

Вакцинированные в регионах России граждане смогут посещать "бесковидные" рестораны в Москве, предъявив QR-код с сайта госуслуг. Иностранцы смогут посещать московские рестораны с QR-кодом, который они могут получить, сдав отрицательный тест на коронавирус в одной из столичных клиник. Несовершеннолетние смогут посетить "бесковидные" рестораны также при предъявлении на входе QR-кода по результатам ПЦР-тестирования либо в сопровождении взрослых, у которых будет при себе QR-код.

Граждане с противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 смогут посетить "бесковидные" рестораны в Москве, предъявив на входе QR-код по результатам ПЦР-тестирования. Это же правило действует для тех, кто переболел бессимптомно и узнал об этом, сдав тест на антитела.