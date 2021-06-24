{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Алуште с 25 июня питьевую воду населению будут подавать по 18 часов в сутки

Ранее время подачи воды в Алуште составляло пять часов в сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Время подачи воды населению Алушты, где из-за засухи и обмеления водохранилищ она подается по графику, будет увеличено до 18 часов в сутки, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

"Ситуация с водоснабжением в Республике Крым позволяет постепенно возвращаться к привычному режиму подачи воды. С завтрашнего [дня] в Алуште вода будет подаваться с 6:00 до 23:00", - написал Аксенов.

Ранее время подачи воды в Алуште составляло пять часов в сутки.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
Попова назвала одним из высочайших рисков размещение биолабораторий у границ России
Читать полностью