В Алуште с 25 июня питьевую воду населению будут подавать по 18 часов в сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Время подачи воды населению Алушты, где из-за засухи и обмеления водохранилищ она подается по графику, будет увеличено до 18 часов в сутки, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

"Ситуация с водоснабжением в Республике Крым позволяет постепенно возвращаться к привычному режиму подачи воды. С завтрашнего [дня] в Алуште вода будет подаваться с 6:00 до 23:00", - написал Аксенов.

Ранее время подачи воды в Алуште составляло пять часов в сутки.