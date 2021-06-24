Суд 3 августа проведет предварительное заседание по иску к Собчак из-за фразы на ПМЭФ

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы 3 августа проведет предварительное заседание (беседу - прим. ТАСС) по иску о защите чести и достоинства, деловой репутации основателя компании по оказанию юридических услуг "Троицкая и партнеры" Эльнары Троицкой к Ксении Собчак из-за ситуации на ПМЭФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Останкинский районный суд Москвы назначил беседу по гражданскому иску Троицкой Э. М. к Собчак К. А. о защите чести, достоинства и деловой репутации на 3 августа 2021 года в 16:15 мск", - сказали в суде.

Ранее истица рассказала ТАСС некоторые детали своего иска. В исковом заявлении она требует 50 млн рублей компенсации. По ее словам, поводом для иска стал адресованный ей на ПМЭФ вопрос Собчак: "Вы на какую панель пришли?".

После этого Собчак прокомментировала подачу иска в своем Telegram-канале, отметив, что "нормально спрашивать, на какую панель вы пришли, так как на ПМЭФ все дискуссии называются панелями".