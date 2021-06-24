В Приамурье возвели более 20 дамб для защиты от паводка

ТАСС, 24 июня. Более 20 дамб возвели у населенных пунктов Амурской области для защиты от паводковых вод. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства области.

"В настоящее время по области возведена 21 насыпная дамба, возводится еще шесть дамб по реке Амур", - сказали в пресс-службе.

Дамбы устанавливаются у поселений Благовещенского района. Работы идут в селах Владимировка, Усть-Ивановка, Марково, Сергеевка, Игнатьево, Каникурган, Гродеково, завезено 10 тыс. кубометров материалов, заготовлено 14 тыс. мешков, сообщается на сайте регионального правительства. Задействованы порядка 200 человек, а также техника, включая самосвалы, фронтальные погрузчики, экскаваторы, грейдеры, школьные автобусы для эвакуации людей в пункты временного размещения.

В районе также развернут более 100 метров наливных дамб для сдерживания воды в селе Заречное. Ведется подготовка четырех вакуумных автомобилей для откачки воды с подтопленных участков. Для устойчивой работы объектов ЖКХ и для оперативной ликвидации аварийных ситуаций в организациях района созданы 12 аварийно-восстановительных бригад.

Работы по защите от паводка ведутся и в областной столице - городе Благовещенске. Пик паводка у города ожидается 26-27 июня. В четверг глава Амурской области Василий Орлов побывал на нескольких участках, где возводят дамбы, чтобы избежать подтопления территорий. В районе улицы Первомайской установлена водоналивная дамба длиной 100 метров, дополнительно устанавливается такая же дамба в районе городского парка. На улице Амурской установили дамбу длиной около 310 метров, на отсыпку вывезли 1 400 тонн вскрышного грунта, заполнили более четырех тысяч мешков с песком, также поставили 335 тонн песка и грунта. В работе задействована техника, специалисты МЧС, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

В настоящее время в Амурской области при прохождении паводков, сформировавшихся в Забайкальском крае и на территории КНР, фиксируются резкие подъемы уровня воды в реках. Введен режим ЧС межрегионального характера. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев накануне на совещании с главами дальневосточных регионов по паводку сообщил, что на территории Амурской области с 24 по 30 июня ожидается паводок с уровнями воды, сопоставимыми с 2013 годом, когда произошло крупномасштабное наводнение на Амуре. Уровень воды может подняться до 850-1200 см у разных населенных пунктов, что выше опасных отметок. При наихудшем сценарии в зону подтопления могут попасть 53 населенных пункта с населением 33 тыс. человек.