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Пандемия COVID-19

В Финляндии рекомендовали вакцинировать подростков 12-15 лет

Из всех случаев заражения, заявили в Национальном институте здравоохранения и социального развития, порядка 5% к началу июня было выявлено в данной возрастной группе

ХЕЛЬСИНКИ, 24 июня. /ТАСС/. Финский Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) рекомендовал начать вакцинацию от коронавируса всех подростков 12-15 лет. Об этом пресс-служба института сообщила в четверг.

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"THL рекомендует начать вакцинацию в Финляндии всех подростков 12-15 лет", - говорится в сообщении.

По словам главного врача института Ханны Нохюнек, таким образом "можно будет защитить от коронавируса молодежь и их ближайший круг общения".

"Поскольку вакцина предотвращает распространение коронавируса, она также снижает необходимость введения ограничений для детей и молодежи", - сказала она.

Из всех случаев заражения коронавирусом, указали в THL, порядка 5% к началу июня было выявлено в возрастной группе 12-15 лет.

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ФинляндияПандемия COVID-19
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