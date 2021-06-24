В Минприроды заявили, что повторения торфяных пожаров 2010 года в России не будет

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Профилактические меры, предпринятые российскими властями, позволяют не допустить повторения в стране торфяных пожаров, аналогичных 2010 году. Об этом сообщили ТАСС в Минприроды.

В министерстве отметили, что после торфяных пожаров 2010 года был предпринят ряд мер для исключения повторения подобных ситуаций, среди которых обводнение торфяников и разработка четырехуровневой системы мониторинга лесных пожаров.

"Своевременное принятие профилактических мер позволяет обеспечивать эффективный уровень охраны лесов и не допустить фактов возгораний и пожаров, аналогичных 2010 году", - указали в Минприроды.

Так, по итогам программы обводнения торфяников, рассчитанной на 2010-2013 годы, в Московской области было обводнено 74,36 тыс. га торфяников на 85 наиболее пожароопасных участках, напомнили в Минприроды.

"В последующие годы это позволило восстановить водный баланс и накопить достаточное количество влаги на обводненных участках, что позволило сократить до минимума возникновение торфяных пожаров в регионе, а также повысить эффективность их тушения", - добавили в министерстве.

В целом в 2021 году количество лесных пожаров в Центральном федеральном округе (ЦФО) на землях лесного фонда сократилось в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, площадь, пройденная огнем, сократилась в 2,3 раза. В Московской области количество лесных пожаров по сравнению с аналогичным периодом 2020 года уменьшилась в 1,8 раза, а площадь, пройденная огнем, - в 3,3 раза.

В 2010 году из-за экстремальной жары в России ухудшилась экологическая обстановка, активизировались торфяные и лесные пожары - всего было зафиксировано 34,8 тыс. очагов природных пожаров общей площадью около 2 млн га, в том числе более 1 тыс. торфяных.