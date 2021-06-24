Число россиян - приверженцев ЗОЖ увеличилось втрое

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Число россиян, ведущих здоровый образ жизни (ЗОЖ), выросло втрое за последнее десятилетие - с 5% в 2010 году до 15,5% в 2021 году. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования РАНХиГС, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Последние исследования РАНХиГС фиксируют положительный сдвиг в массовом сознании россиян касательно вопросов здоровья. За последнее десятилетие доля граждан, приверженных ЗОЖ, возросла втрое, а к вредным привычкам уменьшилась. Почти 90% опрошенных признают ответственность за свое здоровье, при этом считают, что государство должно уделять охране здоровья больше внимания", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что число россиян, которые ведут здоровый образ жизни в полной мере, выросло за последнее десятилетие на 10,5%. Речь идет о тех людях, которые занимаются спортом не менее двух-трех раз в неделю, соблюдают режим питания, не курят и не злоупотребляют алкоголем. "Если в 2010 году к данной группе можно было отнести только 5% граждан, в 2013 их доля составляла уже 14,1%, а в 2021 году - 15,5%", - говорят результаты исследования.

Пандемия не послужила ограничительным фактором ведения ЗОЖ, а напротив усилила внимание многих к своему здоровью - об этом сообщили более трети опрошенных. Вместе с тем отмечается, что регулярно курят 21,8% опрошенных, употребляют алкоголь - 8,4%, делают это иногда - 10,9% и 57,7% соответственно.

"У россиян наблюдается рост числа позитивных оценок состояния своего здоровья. В 2021 году респонденты чаще, чем раньше оценили его как "хорошее" (45,7%) или "удовлетворительно" (44,1%); о плохом здоровье сообщил только каждый десятый. На самооценку здоровья в наибольшей степени оказывают влияние такие факторы, как возраст, пол, материальная обеспеченность, а также уровень тревожности за свое будущее", - сообщается в исследовании.