Попова сообщила о сокращении в 2020 году объемов поставок вакцин по всему миру

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Объемы поставок вакцин в 2020 году во всем мире сократились на 300 млн доз, были отложены 60 массовых кампаний иммунизации. Об этом сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Пандемия во многих странах нанесла удар по плановой вакцинации, и сегодня это грозит распространением инфекцией, которые мы считаем вакциноуправляемыми, таких, как корь и полиомиелит. Объемы поставок вакцин по всему миру сократились в 2020 году на 300 млн доз. Это неполученные дозы для профилактики инфекцией, от которых мы уже отвыкли, о которых мы уже забыли", - сказала она на III международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

По данным к выступлению Поповой, объемы поставок вакцин по всему миру сократились в 2020 году до 2 млрд доз, в 2019 году этот показатель составлял 2,3 млрд доз.

По словам Поповой, более 50 млн детей в мире лишились возможности иммунизации от дифтерии, желтой лихорадки и кори. Кроме того, в 50 странах были отложены 60 массовых кампаний иммунизации.