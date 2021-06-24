ГИБДД не поддерживает инициативу устанавливать знак "Шипы" на автомобили

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Госавтоинспекция не поддерживает инициативу устанавливать на автомобили опознавательный знак "Шипы" при использовании таких покрышек. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос.

"Госавтоинспекция не поддерживает инициатив по ограничению скоростного режима в городской черте и возвращению обязанности устанавливать на транспортное средство опознавательный знак "Шипы" при использовании шипованных покрышек", - сказал собеседник агентства.

Газета "Коммерсантъ" 15 июня сообщила о том, что ассоциация "Росасфальт" предложила МВД, Минтрансу и Госдуме ужесточить правила пользования шипованными шинами. В частности, в "Росасфальте" для водителей, ездящих на таких покрышках в летнее время, в качестве мер ужесточения предлагают ввести штрафы до 2 тыс. рублей, ограничить скорость до 80 км/ч за городом и до 60 км/ч в городе, а также предписать обязательное наличие опознавательного знака "Ш" под стеклом.

При этом в МВД отметили, что не получали таких предложений. "Сообщаем, что пресс-центр сведениями о предложениях ассоциации "Росасфальт" не располагает", - добавили в ведомстве.