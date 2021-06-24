Фальков: "Приоритет-2030" не предполагает льгот для выпускников при трудоустройстве

СКОЛКОВО, 24 июня. /ТАСС/. Преференции при трудоустройстве для выпускников вузов, которые будут участвовать в программе государственной поддержки университетов "Приоритет-2030", не предусмотрены, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на пресс-конференции, посвященной запуску программы.

"Мы будем в равной степени помогать всем и давать возможности для развития. И в этом смысле каких-то преференций по трудоустройству для выпускников тех вузов, которые будут участвовать в программе, не предусмотрено. Это не означает, что если ты закончишь вуз-участник программы, то тебя на работу возьмут быстрее, чем твоего коллегу, который не участвует в программе. Нет, вовсе. Все, кто заканчивает университеты, должны иметь возможность для достойного трудоустройства", - сообщил Фальков.

Развитие научного потенциала

По словам министра, "Приоритет-2030" позволит развивать научный потенциал университетов и исследовательских институтов, и привлекать новые кадры в науку.

"Мы исходим из того, что программа позволит развить научный потенциал наших университетов и исследовательских институтов. Проще говоря, будет больше лабораторий, больше оборудования, больше новых проектов, будет сильная аспирантура, магистратура. Это огромная воронка, которая вовлечет большое количество исследователей из-за рубежа, разных регионов РФ, потому что университеты будут конкурировать, приглашать, молодежь пойдет на новые проекты", - сказал Фальков.

Он добавил, что все это в конечном итоге станет хорошей популяризацией науки в стране вообще.

Правительство России в начале этого года одобрило проведение в 2021-2030 годах программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", которая направлена на поддержку вузов. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 и 2025-2030 годы. Ожидается, что в программе примут участие не менее 100 университетов, которые ежегодно смогут рассчитывать на базовый грант не менее чем в 100 млн рублей и спецгрант, размер которого устанавливает специальная комиссия.

Цель программы - сформировать широкую группу вузов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Такие университеты будут вырабатывать и распространять по всей системе высшего образования лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности, поднимут привлекательность жизни и работы в регионах России, в том числе для иностранных студентов и зарубежных ученых, позволят сформировать у выпускников российских университетов навыки и умения, необходимые для их успеха на современном рынке труда и в будущем в условиях стремительного научно-технологического прогресса.

Новая программа пришла на смену в том числе проекту по повышению глобальной конкурентоспособности вузов "5-100", срок действия которого завершился в 2020 году.