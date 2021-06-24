В Петербурге выявили 1143 случая заражения коронавирусом. Это максимум с 10 февраля

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 1 143 против 1 092 днем ранее, что стало максимумом с 10 февраля.

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Это следует из опубликованных данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Всего с начала пандемии в городе подтвердили 461 701 случай заражения.

Число умерших в Санкт-Петербурге увеличилось за сутки на 99 против 93 днем ранее и достигло 15 695 (3,4% заболевших), следует из данных штаба.

За сутки выписаны по выздоровлении 1 872 человека, всего в городе переболели 430 992 пациента. Число летальных исходов за день составило 82, всего умерли 15 503 человека в городе.

В настоящее время в Петербурге заражен коронавирусом 12 971 человек.