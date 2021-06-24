Коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился до минимума с 6 июня

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в четверг снизился с 0,96 до 0,9 - минимума с 6 июня, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперштаба по борьбе с заболеванием.

В России в целом, несмотря на максимум по числу заболевших с 24 января, показатель также уменьшился и составил 1,08.

В девяти из десяти регионов страны с наибольшим количеством заразившихся индикатор по-прежнему превышает единицу. В Воронежской и Ростовской областях он равен 1,1, в Санкт-Петербурге - 1,11, в Свердловской области и Красноярском крае - 1,17.

В Иркутской области коэффициент увеличился до 1,21 (это максимум с 13 октября прошлого года), в Нижегородской он, напротив, снизился до 1,25, а в Самарской, где зарегистрировано наибольшее число инфицированных за сутки с 21 мая, показатель подскочил до 1,46. В Подмосковье индикатор остался на отметке 1,5.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.