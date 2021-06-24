Попова заявила, что в России нет заразившихся штаммом коронавируса "Дельта плюс"

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Заразившихся штаммом коронавируса "Дельта плюс" в России нет, но он был выявлен уже в пяти странах мира. Об этом заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В России на сегодняшний день нет заболевших, у которых был бы выделен штамм "Дельта плюс", но я хочу сказать, что штамм "Дельта плюс" сегодня выявлен в пяти государствах, не только в Индии", - сказала она журналистам в рамках III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".