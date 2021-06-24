{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Попова заявила, что в России нет заразившихся штаммом коронавируса "Дельта плюс"

Этот штамм выявили уже в пяти странах, отметила глава Роспотребнадзора

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Заразившихся штаммом коронавируса "Дельта плюс" в России нет, но он был выявлен уже в пяти странах мира. Об этом заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В России на сегодняшний день нет заболевших, у которых был бы выделен штамм "Дельта плюс", но я хочу сказать, что штамм "Дельта плюс" сегодня выявлен в пяти государствах, не только в Индии", - сказала она журналистам в рамках III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
ГИБДД не поддерживает инициативу устанавливать знак "Шипы" на автомобили
В МВД отметили, что не получали таких предложений
Читать полностью