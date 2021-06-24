Захарова надеется, что тайну смерти основателя компании McAfee раскроют не через 50 лет

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что тайна смерти в испанской тюрьме американского и британского программиста и бизнесмена Джона Макафи будет раскрыта раньше, чем через 50 лет.

Захарова напомнила, что накануне Макафи проиграл дело и оказался перед перспективой экстрадиции в США по обвинению в неуплате налогов и отмыванию денег через криптосхемы.

"Хочется, чтобы хоть раз тайна резонансной смерти западных общественных деятелей была раскрыта не через 50 лет", - написала официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

Бизнесмен в 1987 году основал компанию McAfee, которая является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. В 2011 году компанию приобрела корпорация Intel. В середине июня состоялись слушания по вопросу его экстрадиции из Испании в США, на которых он называл себя жертвой политического преследования со стороны Соединенных Штатов.