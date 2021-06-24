{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Попова назвала одним из высочайших рисков размещение биолабораторий у границ России

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Россия не понимает цели и задачи зарубежных биологических лабораторий, размещенных вблизи ее границ, и рассматривает их деятельность как один из высочайших рисков для своей безопасности. Об этом заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Риски, которые мы оцениваем сегодня, конечно же связаны с невероятной близостью зарубежных лабораторий, с участием министерств обороны иностранных государств, третьих стран <...> вблизи нашей страны. Непонимание того, что происходит, целей и задач этих лабораторий, - это один из высочайших рисков для нашей страны", - сказала она журналистам в рамках III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

Теги
РоссияПопова, Анна Юрьевна
ГИБДД не поддерживает инициативу устанавливать знак "Шипы" на автомобили
В МВД отметили, что не получали таких предложений
Читать полностью