Попова назвала одним из высочайших рисков размещение биолабораторий у границ России

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Россия не понимает цели и задачи зарубежных биологических лабораторий, размещенных вблизи ее границ, и рассматривает их деятельность как один из высочайших рисков для своей безопасности. Об этом заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Риски, которые мы оцениваем сегодня, конечно же связаны с невероятной близостью зарубежных лабораторий, с участием министерств обороны иностранных государств, третьих стран <...> вблизи нашей страны. Непонимание того, что происходит, целей и задач этих лабораторий, - это один из высочайших рисков для нашей страны", - сказала она журналистам в рамках III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".