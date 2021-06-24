В Казани из-за жары ограничили движение большегрузов в дневное время

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. ГИБДД в Казани ввела запрет на передвижение большегрузов по городу при температуре воздуха выше +32 градусов в дневное время. Об этом сообщили журналистам в четверг мэрии города со ссылкой на ГИБДД УМВД России по Казани.

"При температуре воздуха выше +32 градусов ездить по дорогам тяжелые грузовые транспортные средства могут только в ночное время - в период с 22:00 до 10:00", - сообщили в мэрии.

Запрет не распространяется на пассажирские автобусные перевозки, транспортировку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций, перевозку дорожно-строительной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

Если температура воздуха превысила +32 градуса, а водитель уже находится в пути, он должен успеть оставить свой автомобиль на ближайшей стоянке для большегрузов. Если таких стоянок на пути нет, то он должен остановить свой автомобиль у края проезжей части либо на обочине.