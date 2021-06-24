Эксперт считает, что вакцинация 80% населения КНР снизит распространение COVID-19

ШАНХАЙ, 24 июня. /ТАСС/. Вакцинация более 80% населения Китая позволит снизить опасность распространения вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 в стране до уровня сезонного гриппа. Такое мнение руководителя экспертной группы по лечению COVID-19 в Шанхае, заведующего инфекционным отделением больницы Хуашань Чжан Вэньхуна публикует в четверг местный информационный ресурс Paper .

При этом эксперт не стал уточнять, какие показатели по инфицированию новым коронавирусом должны быть в стране, чтобы относиться к распространению COVID-19 как к сезонному гриппу. По его словам, опасность вспышки коронавируса в Китае все еще существует, поэтому необходимо продолжать наращивать темпы вакцинации, носить маски и принимать другие меры предосторожности.

В будущем, указал он, шансы на избавление от эпидемии очень малы, а цель вакцинации не в том, чтобы ликвидировать инфекционное заболевание, а в том, чтобы снизить уровень его распространения. "Если в стране будет вакцинировано более 80% населения, то есть возможность снизить опасность от вызываемого новым типом коронавируса заболевания до уровня сезонного гриппа", - приводит ресурс слова Чжан Вэньхуна.

В конце прошлого года данный эксперт, который регулярно появляется в медийном пространстве с прогнозами и рекомендациями к населению, заявлял, что взять ситуацию с распространением коронавируса под контроль можно будет во второй половине 2021 года, если вакцинация по всему миру пройдет успешно. С начала распространения COVID-19 в Китае было зафиксировано свыше 118 тыс. случаев инфицирования, более 5,4 тыс. человек умерли.

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. К 1 апреля было сделано 126,6 млн прививок, к 1 мая - 270,41 млн, а к 1 июня - 681,9 млн. Согласно последним данным на 24 июня, китайские медики в ходе кампании по массовой вакцинации населения сделали жителям страны почти 1,1 млрд прививок от коронавируса.

Ранее ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань информировал о планах властей к июню привить около 40% жителей страны, то есть примерно 560 млн человек из более чем 1,4 млрд.