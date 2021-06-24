Аптеки и продуктовые магазины в Москве смогут принимать посетителей без QR-кодов

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/."Бесковидный" режим в Москве не распространяется на продуктовые магазины и аптеки. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Действующий указ мэра Москвы №35-УМ от 22 июня 2021 года не распространяет свое действие на продуктовые магазины и аптеки", - сообщили в штабе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, согласно которому с 28 июня посещать места общественного питания смогут только привившиеся, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. До 11 июля включительно летние веранды и сезонные кафе в Москве будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.