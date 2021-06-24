В ООН сообщили, что число наркозависимых в мире растет

ВЕНА, 24 июня. /ТАСС/. Почти 275 млн человек по всему миру употребляли в прошлом году наркотики, 36 млн из которых страдали разного рода расстройствами из-за наркозависимости. В 2019 году 494 тысяч человек умерли от употребления наркотиков и связанных с этим употреблением последствий для здоровья. Об этом говорится во "Всемирном докладе о наркотиках - 2021", который представило в четверг Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Число употребляющих наркотики людей по сравнению с показателями 2010 года возросло на 22%. Прогноз на основе демографических изменений предполагает, что к 2030 году число людей, употребляющих наркотики, во всем мире увеличится на 11%, а, например, в Африке - на 40% из-за ее быстро растущего и молодого населения.

Распространенные наркотики и смертность

Большинство стран мира в прошлом году констатировали, что в период пандемии COVID-19 был зарегистрирован рост употребления каннабиса и немедицинского использования фармацевтических препаратов. Наиболее распространенными наркотиками признаны каннабис, опиоиды (героин, морфий, опиум), кокаин. Наиболее опасными - опиоиды, передозировка которыми грозит смертельным исходом.

Как отмечается в докладе, смертность, связанная с употреблением наркотиков и возникающих из-за этого негативных последствий для здоровья, продолжает расти в мире. Так, в 2019 году от употребления наркотиков и связанных с этим последствий умерли почти 494 тысячи человек. "Наиболее всеобъемлющие и своевременные данные о смертях по всему миру, связанных с употреблением наркотиков, представлены в исследовании "Глобальное бремя болезней", которое оценило, что в 2019 году в общей сложности произошло 494 тыс. смертей, связанных с наркотиками", - указывается в докладе.

Наркотический рынок

Согласно докладу, наркотический рынок быстро возобновил работу после застоя в начале пандемии COVID-19, в результате чего произошел всплеск незаконного оборота наркотиков на мировом рынке. К росту поставок привели увеличение количества наземных и водных маршрутов наркотрафика, использование для незаконного оборота частных самолетов, бесконтактных способов доставки наркотиков конечным потребителям.

УНП ООН также сообщило о диверсификации цепочек поставок кокаина в Европу за время пандемии. Это привело к снижению цены и повышению качества наркотика, что угрожает Европе дальнейшим расширением рынка кокаина. Такая тенденция потенциально может увеличить вред от этого препарата населению в европейском регионе.

26 июня мир будет отмечать Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.