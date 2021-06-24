В Якутии утвержден проект очистки от металлолома прибрежной части Арктической зоны

ТАСС, 24 июня. Паспорт проекта очистки прибрежной части Арктической зоны Якутии от металлолома утвердили в республике. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства по развитию Арктики и делам народов Севера.

"Рассмотрен и утвержден паспорт проекта. Очистка арктических территорий от металлолома будет проводиться на основе принципов государственно-частного партнерства. Проект позволит решить застарелую экологическую проблему по утилизации металлолома, накопленного за годы освоения арктических территорий. Проектом будет охвачено пять прибрежных арктических районов: Анабарский, Булунский, Усть-Янский, Аллаиховский и Нижнеколымский", - говорится в сообщении.

На территории республики предварительно установлено 437 точек накопления лома цветного и черного металла, 84% от общего объема находится на территории Арктической зоны республики.

По данным Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), в 13 арктических районах республики на площади 50 га накоплено порядка 4,5 млн тонн металлолома. Больше всего металлолома в Усть-Янском районе (1,7 млн тонн), в Булунском находится 1,3 млн тонн, в Аллаиховском - 838 тыс. тонн, в Нижнеколымском - 386 тыс. тонн и в Анабарском - 367 тыс. тонн.

"Примерный состав металлолома: бочки, железные листы, трубы, кузова автотранспорта и вездеходов, трансформаторы, радиаторы, металлические конструкции, провода, - уточнили в пресс-службе правительства региона. - Для прибрежных арктических улусов характерны остовы брошенных судов, в промышленных улусах - каркасы горнодобывающей техники".

"Генеральная уборка" Арктики является одним из приоритетов "Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года", утвержденной указом президента РФ.