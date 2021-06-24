МККК провел более 2,5 тыс. мероприятий в 113 странах за время пандемии

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста провел более 2,5 тыс. мероприятий в 113 государствах мира в условиях противоковидных ограничений, введенных на фоне широкого распространения пандемии. Об этом заявил в четверг президент МККК Петер Маурер на IX Московской конференции по международной безопасности.

"Хотелось бы сказать, что на протяжении последних двух лет комитет провел более 2 600 мероприятий с присутствием более 175 тысяч специалистов военного порядка в более чем 113 странах, несмотря на те ограничения, которые у нас были связаны с пандемией, сказал он. - Большинство [мероприятий] пришлись на Ближний Восток и Африку".

Маурер отметил, что в достижении высоких показателей эффективности МККК большое значение имеет проведение "различных воркшопов, обучения, мероприятий гуманитарного характера". "Мы пытаемся адаптироваться под каждую отдельно взятую ситуацию", - добавил глава МККК.

IX Московская конференция по международной безопасности проходит 23-24 июня в российской столице. В мероприятии, организованном Минобороны РФ, принимают участие более 600 человек. На форуме обсуждаются проблемы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.