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Пункт вакцинации для мигрантов планируют открыть в Москве у ТК "Садовод"

Сейчас проводится организационная работа по развертыванию таких прививочных пунктов на базе миграционного центра

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Иностранные граждане смогут сделать прививку от коронавируса в прививочных пунктах на базе миграционного центра и около ТК "Садовод" в Москве. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

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"Сразу после принятия решения правительством Российской Федерации о возможности применения вакцин, зарегистрированных в России, иностранным гражданам в Москве заработают пункты платной вакцинации иностранных граждан. В настоящее время проводится организационная работа по развертыванию таких прививочных пунктов на базе миграционного центра и вблизи ТК "Садовод".

В штабе отметили также, что, если иностранный гражданин перенес заболевание в России, или сдал ПЦР-тест в одной из лабораторий, подключенных к системе ЕМИАС, он может получить QR-код в специальном сервисе на портале mos.ru.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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