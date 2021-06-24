Число желающих привиться от COVID-19 в Ленинградской области выросло вдвое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Число жителей Ленинградской области, желающих сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, за последние дни выросло в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"По информации комитета по здравоохранению Ленинградской области, число желающих сделать прививку от COVID-19 за последние несколько дней увеличилось в два раза: об этом свидетельствуют данные о записи на вакцинацию на ближайшие дни", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства, всего прививку от коронавируса в регионе сделали 224 575 жителей, 5 692 человека прошли вакцинацию за последние сутки. В Ленинградскую область с нарастающим итогом поставлено 265 394 комплекта доз вакцины.

О вакцинации в регионе

Ранее в Ленинградской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий жителей. Согласно постановлению, к сентябрю 2021 года руководители государственных и муниципальных учреждений, индивидуальные предприниматели в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, торговли и транспорта, многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат, должны обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 у не менее 80% работников, сотрудников с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации.

К 1 сентября вакцинацию от коронавируса в регионе должны пройти не менее 80% государственных гражданских и муниципальных служащих. В случае обострения эпидемиологической ситуации в регионе, в соответствии с постановлением главного санитарного врача Ленинградской области, с 1 сентября этого года при наличии менее чем у 80% работников организаций документов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, им запрещается осуществлять свою деятельность. В частности, речь идет о заведениях общепита, салонах красоты, парикмахерских, детских развлекательных центрах, музеях и ряде других организаций.

Губернатор Александр Дрозденко также подписал распоряжение, чиновники администрации Ленинградской области, которые не пройдут вакцинацию от новой коронавирусной инфекции или не предоставят справку о наличии антител, перейдут на дистанционную работу, что скажется на их премии.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 47 740 человек, выздоровели 44 404, умерли 1 686. За минувшие сутки в регионе выявили 133 случая заражения.