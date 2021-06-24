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Путин выступит с обращением на всероссийском онлайн-выпускном 25 июня

На мероприятии также ожидаются поздравления от министра просвещения Сергея Кравцова, звезд российского кино, театра и эстрады

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступит с обращением на Всероссийском выпускном - 2021 для школьников, который состоится 25 июня в онлайн-формате. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно, - ответил он на вопрос, планирует ли Путин обратиться к выпускникам школ. - Президент всегда к выпускникам обращается, обратится он к ним и на этот раз".

Минпросвещения РФ проведет 25 июня выпускной для всех школьников страны в онлайн-формате. На мероприятии ожидаются поздравление от министра просвещения Сергея Кравцова, напутствия от педагогов, звезд российского кино, театра и эстрады, а также обращения самих выпускников - участников международных олимпиад и конкурсов.

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