В ФНПР заявили, что отстраненный из-за вакцинации сотрудник сможет обратиться в суд

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Отстранять работников в случае отказа от вакцинации - это законная мера, однако сотрудник может обжаловать данное решение в суде. Об этом ТАСС сообщил зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции в Москве сообщил, что работников компаний, которые отказались от вакцинации от коронавируса без медицинских противопоказаний, могут отстранить от работы в столице.

"По тем комментариям, которые мы получили от наших юристов, - это законно. Почему? Потому что данное решение основывается на постановлении санитарного врача, которые вводит определенные обязательные нормы для присутствия на работе сотрудников определенных категорий, отраслей. В случае, если они эти условия не выполняют, они от работы отстраняются. Соответственно, при отстранении от работы заработная плата не выплачивается. Для возвращения к работе необходимо выполнить условия, определенные санитарным врачом, то есть, вакцинироваться. <…> Любое решение можно обжаловать в суде. Просто в данном случае, честно говоря, положительные судебные перспективы не очень просматриваются", - сказал он в четверг.

Москва находится на первом месте среди регионов РФ по числу заболевших коронавирусом. Главный санитарный врач столицы Елена Андреева ранее обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций.