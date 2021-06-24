Эксперт: понятная полная статистика по COVID-19 может стать аргументом в пользу вакцинации

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Распространение понятной и полной статистики по заболевшим коронавирусной инфекцией в России, в том числе о заразившихся после ранее перенесенного заболевания или после прививки, может стать самым мощным аргументом в пользу массовой вакцинации, заявил ТАСС врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Я как ученый сторонник все выводы делать на основании статистики, по достоверным данным ответственных людей и организаций. Когда будут понятные цифры, мы сможем взять и просчитать. И не только мы, специалисты, а все люди смогут легко сосчитать "дважды два". Это будет самым мощным аргументом за быструю массовую вакцинацию, пока не появилась новая мутация, позволяющая вирусу уклоняться от ранее созданного коллективного иммунитета", - сказал иммунолог.

Он отметил, что для прогноза развития ситуации и понимания граждан, когда надо ревакцинироваться, важно распространить точную информацию о том, как долго держится иммунитет после болезни или вакцины. "Нужна информация, кто болеет сейчас. Первое, самое важное - в каком проценте болеют вакцинированные в сравнении с невакцинированными. Самое главное болеют ли вакцинированные. Второй очень важный вопрос: болеют ли повторно уже переболевшие. И вопрос, который относится к обоим предыдущим: сколько длится иммунитет у переболевших и у вакцинированных, можно по видам вакцин", - сказал собеседник агентства.

Он предлагает проанализировать данные из больниц, в которые госпитализируют заболевших коронавирусной инфекцией. "Чтобы говорить, когда ревакцинироваться, нужно иметь цифры: если год назад человек переболел, когда он может вновь заболеть? Сейчас эти данные статистики нужно опубликовать, чтобы все было понятно. А получить их легко просто анализом поступивших в больницы за последние две-три недели", - отметил Жемчугов.

Причины роста заболеваемости

Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России - за последние сутки было выявлено свыше 20 тыс. заболевших - может быть связан с более слабым иммунитетом к "Дельта" или так называемому московскому штаммам, считает эксперт.

"Если заболеваемость растет - по логике, это значит, что новый штамм, возможно, "Дельта" или особый "московский" отличаются от старого уханьского. И можно предположить, что иммунитет после предыдущего заболевания и вакцинации недостаточно защищает от заболевания, вызванного новым штаммом, который сейчас распространяется", - сказал собеседник агентства.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 388 695 случаев заражения, выздоровели 4 915 615 человек, умерли 131 463. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.