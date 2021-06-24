Власти Сингапура планируют разрешать социальные мероприятия только для вакцинированных

СИНГАПУР, 24 июня. /ТАСС/. Власти Сингапура планируют постепенно снимать социальные ограничения, а также упрощать поездки за рубеж для жителей, сделавших прививки против коронавируса. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции министр финансов Лоуренс Вон.

"Правительство может разрешить проведение специальных мероприятий, участие в которых смогут принять только вакцинированные жители", - указал глава ведомства. По его словам, "речь идет о культурных, спортивных, религиозных мероприятиях, где социальные ограничения будут значительно ослаблены".

Министр, который является сопредседателем межведомственной группы по борьбе с распространением COVID-19, также отметил, что власти работают над "упрощением режима поездок за рубеж для вакцинированных жителей страны". "Например, это может быть или полная отмена, или значительное сокращение продолжительности карантина после возвращения в Сингапур", - указал Вон. В настоящее время обязательная изоляция составляет 14 суток. Между тем министр уточнил, что "введение послаблений будет зависеть от страны, куда отправляются сингапурцы".

Министр здравоохранения Он Е Кун на пресс-конференции также сообщил, что с 2 июля расширяется программа национальной вакцинации. "Постоянно проживающие в стране иностранцы в возрасте от 12 до 39 лет смогут регистрироваться для прививки", - сказал глава ведомства.

Межведомственная группа в четверг опубликовала "концепцию перехода к новой реальности", в которой ставится задача к началу августа полностью вакцинировать примерно две трети населения республики. Национальная кампания по вакцинации стартовала здесь в конце прошлого года, власти одобрили для использования препараты американо-германского консорциума фирм Pfizer - BioNTech и американской Moderna, в частных клиниках также разрешено применять вакцину китайской компании Sinovac.