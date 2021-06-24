Правительство изменит схему финансирования специализированных научных центров

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Специализированные научные центры в РФ будут финансироваться из бюджета, а не через гранты, как это было ранее. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

"Теперь финансирование таких центров будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, не через систему грантов, как это было раньше", - сказал Мишустин, уточнив, что это позволит привлечь больше талантливых ребят со всей страны, независимо от материального положения их семей.

По словам премьера, изменения в законодательство, которые позволят обеспечить стабильность финансирования специализированных учебных научных центров, подготовлены по поручению президента. Прежде всего, по его словам, речь идет о проживании и питании детей, которые там учатся. Мишустин уточнил, что этот вопрос обсуждался в ходе его рабочей поездки в Новосибирск, где он посетил одно из таких учебных заведений. "Речь идет о том, чтобы одаренные дети, будущие ученые имели возможность бесплатно учиться в подобных центрах, развивать там свои способности, заниматься научным творчеством, реализовывать себя в сфере исследований и разработок", - заключил премьер, подчеркнув, что в обязанность государства входит создание всех необходимых условий для этого.