Полпред президента предложил создать в регионах ПФО центры адаптации мигрантов

ЧЕРНЫЙ ОТРОГ /Оренбургская область/, 24 июня. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров предложил руководству регионов включить меры социальной и культурной адаптации мигрантов в разрабатываемые нормативные документы, касающиеся сферы межнациональных отношений. Такую инициативу он высказал в докладе на заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа, которое прошло в четверг в Оренбургской области.

"С учетом экономического развития регионов округа, которые привлекают большое количество трудовых мигрантов, необходимо также предусмотреть меры по их социальной и культурной адаптации. Регионы ПФО характеризуются многонациональным составом населения, поэтому важно при разработке нормативных правовых актов в сфере национальной политики учитывать мнение федеральных структур, ответственных за эту сферу в масштабах страны, и <...> опираться на мнение представителей национально-культурных и религиозных объединений, экспертного и научного сообщества <...>. Для всех нас сохранение межнационального согласия, укрепление общероссийской гражданской идентичности - основные задачи, которые мы с вами должны решить сообща", - сказал Комаров, обращаясь к законодателям регионов.

По словам заместителя полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Буренкова, в 90% конфликтов на национальной почве в регионах округа как минимум одной из сторон являлись представители общин мигрантов. При этом за последние десять лет конфликты с участием мигрантов зафиксированы во всех регионах ПФО.

"На региональном уровне считаю целесообразным рассмотреть возможность создания <...> региональных центров содействия адаптации и интеграции мигрантов с учетом опыта действующих некоммерческих организаций", - сказал он, добавив, что такие центры можно создавать в том числе на базе действующих государственных автономных учреждений и социально-ориентированных НКО.

По мнению Буренкова, обеспечить системную работу в сфере национальной политики можно путем принятия федерального нормативного документа. Обратиться с таким предложением могли бы консолидировано все законодатели ПФО, отметил он. Среди предложений полпредства также прозвучали идеи организации семинаров для специалистов в регионах и муниципалитетах, работающих в сфере межнациональных отношений, и подготовка нормативного акта, в котором бы разъяснялись понятия адаптации и интеграции мигрантов, разграничивались полномочия органов в данной сфере и определялась их ответственность. "Уверен, что совместными усилиями федеральных и региональных органов власти подобный документ может быть создан", - заключил Буренков.

Члены Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа единогласно поддержали предложение полпредства.