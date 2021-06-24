Песков считает, что вакцинация от коронавируса в России остается добровольной

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Прививка для сотрудников сферы услуг необходима, чтобы они не представляли опасность для окружающих на фоне пандемии. Однако вакцинация в России остается добровольной: несогласные с такими мерами при желании могут поменять работу, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это добровольность, потому что вы можете поменять работу. Если вы работаете в сфере услуг и если вы не привиты, вы можете представлять угрозу для тех, кому вы эти услуги оказываете в условиях острой вспышки пандемии", - сказал он.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, остается ли, по мнению Кремля, вакцинация от ковида в России добровольной на фоне введенных в ряде регионов ограничений.