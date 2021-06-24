РПЦ запустила краудфандинговую "Платформу милосердия"

МОСКВА. 24 июня. /ТАСС/. Русская православная церковь создала онлайн-сервис по сбору средств на проекты православных некоммерческих организаций (НКО), направленных на помощь больным детям и взрослым, а также нуждающимся и зависимым, сообщает в четверг пресс-служба Московского патриархата.

"Участниками платформы могут стать проверенные православные НКО с рекомендацией Синодального отдела по благотворительности, с прозрачной и регулярной отчетностью, зарегистрированные не менее трех лет назад, не собирающие средства на личные карты, но имеющие сайт с формой для перевода пожертвований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на платформе уже представлены 11 НКО из разных городов России, и собрано 6 млн рублей на проекты этих организаций. Средства направят на помощь детям и взрослым с особенностями развития, реабилитацию страдающих различными формами зависимости, поддержку пациентов в больницах и людей в трудной жизненной ситуации.

Также объявлен прием новых заявок от НКО, который продлится до 10 июля. По результатам конкурса будет отобрано 10 организаций.

"Платформа милосердия" делает фокус именно на расходах организаций: на зарплаты специалистов, на транспорт, другие потребности, благодаря которым организация живет и помогает. На адресную просьбу, когда человек попал в беду, собирать средства легче, чем на зарплаты. Но чтобы оказывать профессиональную помощь и нанимать специалистов, которые умеют делать свою работу, в благотворительности нужны зарплаты - для этого мы создали краудфандинговую платформу", - поясняют создатели проекта.

Проект организован порталом Милосердие.ру в партнерстве с Синодальным отделом по благотворительности Русской православной церкви.