Премьер Франции призвал граждан активнее вакцинироваться от коронавируса

ПАРИЖ, 24 июня. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация во Франции требует, чтобы граждане страны активнее прививались от коронавируса. Об этом заявил в четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс во время рабочей поездки по юго-западному департаменту Ланды.

"Эпидемия все еще продолжает распространяться, в частности, из-за штамма "Дельта", который неумолимо прогрессирует повсюду", - сказал премьер. "Мы должны быть бдительными, поскольку этот штамм считается еще более заразным, чем британский", - подчеркнул Кастекс.

"Сдержать ситуацию может помочь только вакцина, но сегодня в день от коронавируса во Франции прививаются около 200 тыс. человек, а это очень мало, - указал глава французского кабмина. - Поэтому необходимо активнее вакцинироваться". "Не нужно бояться вакцины, нужно бояться вируса", - подчеркнул Кастекс.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции было выявлено более 5,7 млн случаев заражения коронавирусом, от последствий заражения умерли более 110 тыс. человек. За последнюю неделю в больницы поступили около 1,2 тыс. инфицированных, что в несколько раз меньше, чем было отмечено в середине мая. По информации органов здравоохранения, свыше 32 млн французов сделали к настоящему моменту хотя бы одну прививку от коронавируса. С 15 июня во Франции началась вакцинация подростков в возрасте от 12 лет.

Новый вариант SARS-CoV-2 "Дельта" уже выявлен в более чем 90 странах мира.