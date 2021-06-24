Спектакль о промышленном освоении Кузбасса впервые покажут к 300-летию региона

КЕМЕРОВО, 24 июня. /ТАСС/. Премьера спектакля о промышленном освоении Кузбасса "Первые не уходят", основанного на реальных событиях начала XX века, когда в регионе началась разработка угольных месторождений, состоится 7 июля на сцене филармонии в Кемерове. Документально-музыкальную постановку подготовили специально к 300-летию региона, сообщила на пресс-конференции в четверг главный режиссер кузбасской филармонии Наталья Соколова.

"Первые не уходят" - это первая попытка вынести на сцену [историю Кузбасса] в документальном изложении, художественно показать материал. Мы попробовали взять документ, факт и художественно его обработать теми красками, которые есть в руках, - музыка, слово, артист, видеоряд, свет, декорации", - сказала Соколова.

Документально-музыкальный спектакль раскрывает историю 1912-1920 годов, когда создавалось и работало Акционерное общество Кузнецких каменноугольных копей (Копикуз). Его силами проведено геологическое изучение Кузнецкого угольного бассейна, построены рудники, железная дорога, начато строительство коксохимического завода в Кемерове и металлургического завода в Новокузнецке. Главными героями спектакля стали инициатор создания Копикуза Владимир Трепов и председатель правления, горный инженер Иосиф Федорович.

Подготовка постановки началась весной 2020 года и заняла более одного года. На сцене филармонии вместе выступят Губернаторский оркестр народных инструментов и артисты литературного театра "Слово". В работе над сценарием творческому коллективу помогали историки-краеведы из музея-заповедника "Красная горка".

"Проект рассчитан на самую широкую аудиторию, на афише стоит значок "6+" - прийти могут и дети, и взрослые. Для нас будет очень ценно, если премьеру посмотрят учащиеся и студенты, молодежь. Мы надеемся, что знание истории, вдохновение, которое они получат в наших залах, изменит их отношение к родному краю, молодежь будет гордиться тем, что она живет в Кузбассе", - добавила на пресс-конференции начальник отдела цифровых творческих проектов филармонии Елена Веселовская.

Осенью кузбасская филармония также готовит для зрителей еще одну премьеру об истории региона - балет-ревю "Хэллоу, Кузбасс!" в исполнении губернаторского театра танца "Сибирский калейдоскоп". Этот хореографический спектакль расскажет о становлении Кемерова как индустриального центра Сибири.

О 300-летии Кузбасса

Президент России Владимир Путин в августе 2018 года подписал указ "О праздновании 300-летия образования Кузбасса". Праздничная дата связана с 1721 годом, когда были открыты первые месторождения угля на территории Кемеровской области. Российская академия наук подтвердила, что именно этот год можно считать датой начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна. Основные торжества запланированы на 6 июля 2021 года. Всего в рамках празднования юбилейной даты в регионе запланированы около 300 мероприятий международного, федерального и регионального уровней. Еще около 3 тыс. мероприятий пройдут в муниципалитетах.