Рекордное число жителей вакцинировалось от коронавируса за сутки в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июня. /ТАСС/. Темпы ежесуточной вакцинации в Ростове-на-Дону значительно выросли, за прошедшие сутки в городе привили от коронавируса более 4 тыс. человек, что составляет максимум с начала кампании по вакцинации за сутки. Об этом сообщил глава ростовской администрации Алексей Логвиненко в Instagram.

"Накануне в Ростове зафиксирован рекорд по вакцинации. Привились от коронавируса более 4 000 человек", - сообщил он. При этом во всем регионе за прошедшие сутки вакцинировали 8 тыс. человек.

Как отметил Логвиненко, в городе растет число тяжелых случаев коронавирусной инфекции, что заставляет открыть в городе дополнительные койки для зараженных коронавирусом пациентов."Число заболевших ростовчан не растет. Однако тяжелых случаев становится больше. Нагрузка на больницы увеличивается. Мы приняли решение с сегодняшнего дня в горбольнице № 20 увеличить количество коек на 150", - сказал глава ростовской администрации.

Ростов-на-Дону остается городом с наибольшей заболеваемостью COVID-19 в регионе. По данным властей, за прошедшие сутки в Ростове-на-Дону зафиксировали 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что составляет более трети от суточных цифр по области. На 23 июня первым компонентом вакцины привились более 200 тыс. ростовчан, завершили вакцинацию почти 170 тысяч человек. В городе развернуто 55 пунктов вакцинации, 27 из них - мобильные.