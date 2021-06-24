Центр Чумакова подал заявку на участие вакцины "Ковивак" в международной программе Covax

МОСКВА, 24 июня /ТАСС/. Центр им. Чумакова подал заявку для участия созданной вакцины от коронавирусной инфекции "Ковивак" в международной программе Covax, сообщил ТАСС заместитель генерального директора по проектной деятельности и инновациям центра Константин Чернов.

"Мы подали заявку для участия в программе Covax. Процедура не одномоментная, будем готовить и предоставлять документы для участия в программе", - сказал он.

Международная программа Соvax разработана при участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для облегчения доступа развивающихся стран к вакцинам от коронавируса.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН" (Центр им. Чумакова). В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).