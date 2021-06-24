Сервисы доставки организуют вакцинацию курьеров от COVID-19 в Москве в мобильных пунктах

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сервисы доставки организуют вакцинацию курьеров в Москве от COVID-19 в мобильных пунктах, они усилили кампанию по информированию сотрудников о возможности сделать прививку, а также ждут появления "Спутник Лайт" для проведения кампании среди курьеров-нерезидентов РФ. Об этом ТАСС сообщили представители "Самоката", Ozon и Delivery Club.

"По последним данным в России в программе по вакцинации иностранцев от коронавирусной инфекции будет использоваться "Спутник Лайт". Мы ждем появления этого препарата, чтобы начать вакцинацию иностранцев. Сейчас мы ведем просветительскую деятельность о необходимости вакцинации и продумываем реализацию мобильного пункта вакцинации. Мы будем следовать требованиям обязательной вакцинации во всех регионах, где действует указ", - отметили в "Самокате".

В Ozon, который помимо маркетплейса развивает экспресс-доставку Ozon Express, ТАСС сообщили, что компания организует для курьеров, как для самозанятых, так и ИП, бесплатную вакцинацию. "Мы планируем выезды мобильных бригад на сортировочные центры и в дарксторы. Мы также активно продолжаем бесплатную вакцинацию офисных сотрудников и сотрудников на производствах. Безопасность тех, кто с нами работает для нас первый приоритет. Мы всегда соблюдаем предписания Роспотребнадзора и следуем рекомендациям", - отметили в Ozon.

Сервис Delivery Club усилил кампанию по информированию логистических подрядчиков и курьеров-самозанятых о возможности сделать прививку, а также начал собирать информацию о вакцинированных курьерах. "На сегодняшний день это приоритет нашей операционной команды. Вместе с другими компаниями сервисной сферы мы по-прежнему поддерживаем включение в список тех, кто может поставить прививку в уже открытых пунктах вакцинации, нерезидентов РФ. Также еще в первую волну коронавируса мы внедрили бесконтактную доставку, которая в соответствии с мировым опытом является эффективным инструментом защиты курьеров и клиентов от передачи вируса, и с тех пор выдаем курьерам маски и антисептики", - сообщили ТАСС в Delivery Club.

О вакцинации курьеров

Ранее на сайте на управления Роспотребнадзора по Москве было опубликовано постановление, согласно которому сотрудники служб доставки в Москве должны будут привиться от коронавируса. Москва находится на первом месте среди регионов РФ по числу заболевших коронавирусом. Главный санитарный врач столицы Елена Андреева ранее обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций.

Сделать прививку от COVID-19 бесплатно по предварительной записи можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник или без записи в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва".