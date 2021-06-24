Похолодание до 23 градусов придет в Москву в начале следующей недели

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Холодный фронт принесет в Москву похолодание до плюс 23 градусов днем в начале следующей недели, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Жара спадет в начале следующей недели, когда пройдет холодный фронт и этот 30-градусный зной собьет до плюс 23-28 градусов. В понедельник - вторник уже начнется сброс температуры", - сказал он.

По словам Тишковца, ночная температура в этот период опустится до 12-17 градусов тепла.

Ранее ТАСС сообщили в "Фобосе", что третий рекорд по теплу на этой неделе был уставлен в Москве 24 июня. Температура воздуха к 13:00 мск достигла 33,7 градусов тепла, таким образом был побит прошлый рекорд 73-летней давности.