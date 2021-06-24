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МВД выделили 30 млн рублей на закупку Конституций РФ для вручения с паспортом

Ведомству поручено до 1 февраля 2022 года доложить в правительство об использовании бюджетных ассигнований

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Правительство выделило МВД России 30 млн рублей из резервного фонда на закупку Конституций РФ в актуальной редакции для вручения ее вместе с паспортами россиянам, достигшим 14-летнего возраста, а также лицам, получивших российское гражданство. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовых актов.

"Выделить МВД России в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 30000 тыс. на закупку изданий Конституции РФ (в актуальной редакции) в целях реализации мероприятий по ее вручения одновременно с паспортом гражданина РФ гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ, за исключением лиц, подавших заявление о приеме в гражданство РФ в дипломатические представительства или консульские учреждения РФ", - сказано в распоряжении.

МВД поручено до 1 февраля 2022 года доложить в правительство об использовании бюджетных ассигнований.

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