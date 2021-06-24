Скверы и сады в центре Петербурга закрыли из-за непогоды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Скверы и сады в центре Санкт-Петербурга закрыли из-за ожидающихся порывов ветра до 15-18 метров в секунду, ливней и гроз, которые должны сменить аномальную жару. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе комитета по благоустройству города.

"После нескольких дней изнуряюще жаркой погоды в Санкт-Петербурге в четверг начался долгожданный дождь. По прогнозу синоптиков, его будут сопровождать грозы и сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. На время непогоды недоступными для посетителей станут сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, Юсуповский, Никольский, Таврический, Екатерининский, Овсянниковский, Лопухинский, Румянцевский, Шкиперский и Благовещенский сады, а также сквер Галины Старовойтовой и на ул. Декабристов, 22", - говорится в сообщении.

В комитете отметили, что во время ухудшения погоды следует соблюдать осторожность: не парковать машины под деревьями, обходить рекламные щиты.