Эксперт: четверть обратившихся в центры поддержи женщин в 2020 году сохранили беременность

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Около 50 тыс. женщин, планировавших аборт в 2020 году, приняли решение сохранить беременность благодаря помощи центров медико-социальной поддержи в РФ, такие данные привела в четверг на пресс-конференции в ТАСС директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина. Это почти четверть от всех, обратившихся в центры.

"В 2020 году в <...> наши центры медико-социальной поддержи беременных обратились 230 тыс. женщин, которые [ранее] обратились за направлением на медицинский аборт по своему желанию. Однако их направили в этот центр с тем, чтобы получить помощь психолога <...>. И 49,8 тыс. женщин решили сохранить беременность", - сказала спикер.

По ее словам, 21,6% женщин отказались от искусственного прерывания беременности в 2020 году из тех, кто хотел это сделать. В 2019 году таких женщин было 16,7%.