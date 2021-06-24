Омбудсмен заявил, что Москве необходим механизм вакцинации мигрантов в ресторанной отрасли

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Государственная программа по вакцинации работников-мигрантов из ресторанной индустрии необходима в Москве, в самом городе для этой категории сотрудников должно быть 25 прививочных пунктов. Такое мнение в четверг журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, высказал уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.

"Да, нужна [государственная] программа. В любом случае, [мигранты] должны прививаться бесплатно. Москва собирается открыть пять пунктов вакцинации, я думаю, что этого недостаточно. Надо открывать не пять, а минимум, наверное, 25, в совершенно разных районах, облегчить, и на каких-то предприятиях, где работает много мигрантов, и есть смысл работы с выездными бригадами - выехать и сделать [прививку]", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости отдельной госпрограммы сотрудников-мигрантов из ресторанной отрасли.

Также Миронов пояснил, что мигрантам нужно дать возможность привиться именно вакциной "Спутник лайт".

"Потому что это облегченная версия, она рабочая, она одобрена, она даст возможность человеку один раз приехать, привиться и не уходить во второй раз на вторую прививку. <...> Она быстрая, потому что мы уже [мигрантов] прививаем с опозданием и "Спутник лайт" даст возможность их сразу запустить в жизнь", - пояснил Миронов.

Как ранее заявлял министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, первые партии вакцины "Спутник лайт" начнут выходить в гражданский оборот после 25 июня. "Спутник лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Эффективность препарата составляет почти 80% с 28-го дня после прививки.