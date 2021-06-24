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Пандемия COVID-19
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Матвиенко полагает, что ситуация с коронавирусом в России улучшится к октябрю

При этом спикер Совфеда отметила, что "трудно прогнозировать"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что к октябрю эпидемиологическая ситуация в России улучшится.

"Коллеги мы видим, что сейчас эпидемиологическая ситуация остается нестабильной, она меняется изо дня в день. Трудно прогнозировать, но все-таки, я полагаю, что к октябрю месяцу ситуацию улучшится", - сказала она в четверг на заседании оргкомитета третьего Евразийского женского форума.

Вместе с тем, по словам спикера Совфеда, при подготовке форума необходимо учитывать различные ситуации, обсудить все возможные форматы, в которых может пройти форум, в том числе то, сколько человек смогут присутствовать на мероприятии очно. "Для нас как для принимающей стороны важно гарантировать… санитарно-эпидемиологическую безопасность всех участников и гостей форума. Это касается и тестирования, и в случае необходимости оказания медицинской помощи и так далее. Все-таки, я надеюсь, что к октябрю ситуацию будет спокойная", - сказала она.

Матвиенко попросила руководство Роспотребнадзора взять этот вопрос на контроль. "Возможно, нам надо создать отдельную специальную рабочую группу, которая будет мониторить эпидемиологическую ситуацию, в том числе не только у нас, но и в тех странах, откуда мы ждем гостей. И, опираясь на рекомендации группы, мы будем в оперативном режиме регулировать количество участников, которые будут участвовать очно", - отметила она.

Третий Евразийский женский форум, как ожидается, пройдет 13-15 октября в очном формате в Санкт-Петербурге.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПандемия COVID-19
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