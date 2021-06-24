Власти Испании одобрили отмену обязательного ношения защитных масок на улице

МАДРИД, 24 июня. /ТАСС/. Правительство Испании одобрило решение об отмене с 26 июня обязательного ношения защитных масок на улице, которое было введено из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции министр здравоохранения королевства Каролина Дариас.

По ее словам, от масок на улице можно будет отказаться в случае соблюдения дистанции в полтора метра. "Мы одобрили указ, согласно которому перестает быть обязательным [ношение] масок в определенных случаях на открытом воздухе", - сказала глава ведомства. Она напомнила, что данная мера действовала на территории страны примерно год. При этом маски все еще придется носить в общественном транспорте, магазинах и некоторых других местах.

С начала распространения нового коронавируса в 47-миллионной Испании было выявлено более 3,77 млн случаев заражения, свыше 80,7 тыс. пациентов умерли. В конце октября прошлого года правительство ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого завершилось 9 мая текущего года. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящее время уже более половины жителей Испании получили как минимум одну дозу вакцины.

Сейчас на территории страны в обязательном порядке необходимо носить маски во всех общественных местах. За несоблюдение меры грозит штраф в размере €100.